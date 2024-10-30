Эльдар Рязанов снял в качестве режиссера три десятка фильмов, большинство из которых составляют золотой фонд отечественного кино. Давайте вспомним его картины по звучащим там цитатам!
Эльдар Рязанов снял в качестве режиссера три десятка фильмов, большинство из которых составляют "золотой фонд" отечественного кино. Давайте вспомним его картины по звучащим там цитатам!
1. "Я лично по ресторанам не хожу, я дома
обедаю. У меня жена замечательно готовит. А рестораны – это совсем другое
ведомство".
А. "Вокзал для двоих";
Б. "Берегись автомобиля";
В. "Тихие омуты".
2. "Мы должны воспитывать нашего зрителя. Его
голыми ногами не воспитаешь! Короче, дело ясное, костюмы надо заменить, ноги
изолировать!"
А. "Забытая мелодия для флейты";
Б. "Карнавальная ночь";
В. "Совершенно серьезно".
3. "Все люди верят. Одни люди верят, что бог
есть, другие — что бога нет. И то, и другое недоказуемо".
А. "Берегись автомобиля";
Б. "Зигзаг удачи";
В. "О бедном гусаре замолвите слово".
4. "У всякого свой вкус: один любит арбуз, а
другой — свиной хрящик".
А. "Дайте жалобную книгу";
Б. "Гараж";
В. "Жестокий романс".
5. "Иногда бывает, что хочется поплакать, но
что же я буду реветь в одиночку? Это всё равно, что алкоголик, который пьет в
одиночку".
А. "Служебный роман";
Б. "Ирония судьбы, или с легким паром!";
В. "Андерсен. Жизнь без любви".
ОТВЕТЫ
1. А. "Вокзал для двоих";
2. Б. "Карнавальная ночь";
3. А. "Берегись автомобиля";
4. В. "Жестокий романс";
5. А. "Служебный роман".