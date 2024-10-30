Эльдар Рязанов снял в качестве режиссера три десятка фильмов, большинство из которых составляют золотой фонд отечественного кино. Давайте вспомним его картины по звучащим там цитатам!

Эльдар Рязанов снял в качестве режиссера три десятка фильмов, большинство из которых составляют "золотой фонд" отечественного кино. Давайте вспомним его картины по звучащим там цитатам!1. "Я лично по ресторанам не хожу, я домаобедаю. У меня жена замечательно готовит. А рестораны – это совсем другоеведомство".А. "Вокзал для двоих";Б. "Берегись автомобиля";В. "Тихие омуты".2. "Мы должны воспитывать нашего зрителя. Егоголыми ногами не воспитаешь! Короче, дело ясное, костюмы надо заменить, ногиизолировать!"А. "Забытая мелодия для флейты";Б. "Карнавальная ночь";В. "Совершенно серьезно".3. "Все люди верят. Одни люди верят, что богесть, другие — что бога нет. И то, и другое недоказуемо".А. "Берегись автомобиля";Б. "Зигзаг удачи";В. "О бедном гусаре замолвите слово".4. "У всякого свой вкус: один любит арбуз, адругой — свиной хрящик".А. "Дайте жалобную книгу";Б. "Гараж";В. "Жестокий романс".5. "Иногда бывает, что хочется поплакать, ночто же я буду реветь в одиночку? Это всё равно, что алкоголик, который пьет водиночку".А. "Служебный роман";Б. "Ирония судьбы, или с легким паром!";В. "Андерсен. Жизнь без любви".ОТВЕТЫ1. А. "Вокзал для двоих";2. Б. "Карнавальная ночь";3. А. "Берегись автомобиля";4. В. "Жестокий романс";5. А. "Служебный роман".