Людмила Гурченко снималась в кино с 1956 года. Это были главные и эпизодические роли, но всегда яркие, острохарактерные, запоминающиеся. Давайте вспомним некоторые из работ актрисы по профессиям ее героинь.

Людмила Гурченко снималась в кино с 1956 года. Это были главные и эпизодические роли, но всегда яркие, острохарактерные, запоминающиеся. Давайте вспомним некоторые из работ актрисы по профессиям ее героинь.1 . Директора подмосковной текстильной фабрики Анну Смирнову акриса сыграла в фильме...А. "Старые стены";Б."Дорога правды";В. "Уходя – уходи".2. Членом завкома, профсоюзной активисткой Лизой Людмила Гурченко стала в ленте...А. "Пять вечеров";Б. "Дача";В. "Старые клячи".3. Ада Петровна, сопровождающая туристской группы, появилась на экране в ленте...А. "Отпуск за свой счет";Б. "Гулящая";В. "Тень".4. Певицу Юлию Джули Людмила Гурченко воплотила в ленте...А. "Белые одежды";Б. "Полеты во сне и наяву";В. "Тень".5. Официантка ресторана Вера Нефедова – героиня фильма...А. "Рабочий поселок";Б. "Открытая книга";В. "Вокзал для двоих".6. Работница фотостудии Маргарита Соловьева – это персонаж фильма...А. "Любимая женщина механика Гаврилова";Б. "Дети Ванюшина";В. "Магистраль".7. Учительницу Инну Сергеевну Гурченко воплотила в ленте...А. "Сибириада";Б. "Дневник директора школы";В. "Познавая белый свет".8. Приму варьете по прозвищу "Коко" Гурченко сыграла в картине...А. "Небесные ласточки";Б. "Девушка с гитарой";В. "Цирк зажигает огни".ОТВЕТЫ1. А. "Старые стены";2. В. "Старые клячи";3. А. "Отпуск за свой счет";4. В. "Тень";5. В. "Вокзал для двоих";6. А. "Любимая женщина механика Гаврилова";7. Б. "Дневник директора школы";8. А. "Небесные ласточки".