Юрист МУП «Водоканал» Киржача обманул организацию на 8,3 миллиона рублей. Он заключал договоры по необоснованно завышенной цене, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Установлено,

Юрист МУП «Водоканал» Киржача обманул организацию на 8,3 миллиона рублей. Он заключал договоры по необоснованно завышенной цене, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Установлено, что в 2023 и 2024 годах юрист, участвующий в разработке условий хоздоговоров и являющийся членом комиссии по закупке товаров, работ и услуг для предприятия, «помог» заключить для «Водоканала» более 100 договоров на