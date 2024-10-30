29 октября в Московской области отмечается День добровольчества. Церемония награждения самых активных волонтеров региона прошла в областном Доме правительства, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

29 октября в Московской области отмечается День добровольчества. Церемония награждения самых активных волонтеров региона прошла в областном Доме правительства, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.Торжественное мероприятие собрало свыше 100 активистов, втом числе представителей молодежных и общественных организаций, говорится всообщении регионального ведомства.«Я не устану повторять, что наши волонтеры самые-самые.Сильные, смелые, ответственные, искренние, которые никогда не оставят человекав беде. Вы, правда, лучшие в Московской области и во всей нашей стране.Отдельные слова благодарности хочу сказать руководителям волонтерскихорганизаций, ресурсных центров, наставникам, потому что делать добрые дела —это важно, но еще более важно — делать это системно и профессионально», –отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья ЕкатеринаШвелидзе.Среди награжденных волонтеров — Денис Колесникович,координатор движения «Волонтеры Подмосковья» и руководитель Добро.Центра вПушкино, и другие волонтеры, которые участвуют в проекте «Доброе дело», начатомгубернатором региона Андреем Воробьевым в 2022 году для оказания гуманитарнойпомощи.Активисты помогают участникам СВО и их семьям,организовывают сбор гуманитарных грузов, а также содействуют различныминициативам, включая федеральные и международные проекты.В этом году в Подмосковье волонтеры также оказализначительное содействие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи.За это благодарственные письма получили Кирилл Котельников и другие участники.Учреждение Дня волонтера Подмосковья как праздничной датысоответствует задачам федерального проекта «Социальная активность» национальногопроекта «Образование».