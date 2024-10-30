29 октября в Московской области отмечается День добровольчества. Церемония награждения самых активных волонтеров региона прошла в областном Доме правительства, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.
29 октября в Московской области отмечается День добровольчества. Церемония награждения самых активных волонтеров региона прошла в областном Доме правительства, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.
Торжественное мероприятие собрало свыше 100 активистов, в
том числе представителей молодежных и общественных организаций, говорится в
сообщении регионального ведомства.
«Я не устану повторять, что наши волонтеры самые-самые.
Сильные, смелые, ответственные, искренние, которые никогда не оставят человека
в беде. Вы, правда, лучшие в Московской области и во всей нашей стране.
Отдельные слова благодарности хочу сказать руководителям волонтерских
организаций, ресурсных центров, наставникам, потому что делать добрые дела —
это важно, но еще более важно — делать это системно и профессионально», –
отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина
Швелидзе.
Среди награжденных волонтеров — Денис Колесникович,
координатор движения «Волонтеры Подмосковья» и руководитель Добро.Центра в
Пушкино, и другие волонтеры, которые участвуют в проекте «Доброе дело», начатом
губернатором региона Андреем Воробьевым в 2022 году для оказания гуманитарной
помощи.
Активисты помогают участникам СВО и их семьям,
организовывают сбор гуманитарных грузов, а также содействуют различным
инициативам, включая федеральные и международные проекты.
В этом году в Подмосковье волонтеры также оказали
значительное содействие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи.
За это благодарственные письма получили Кирилл Котельников и другие участники.
Учреждение Дня волонтера Подмосковья как праздничной даты
соответствует задачам федерального проекта «Социальная активность» национального
проекта «Образование».