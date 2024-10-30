Она либо полностью отсутствует, что создает риск аварий и увеличивает расходы на топливо.

В Собинке Владимирской области в ходе прокурорской проверки подготовки коммунальных объектов к отопительному сезону выявлено неудовлетворительное состояние трубопровода теплоснабжения у дома 20 по улице Гагарина. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Теплоизоляция либо полностью отсутствует, что создает риск аварий и увеличивает расходы на топливо.В связи с выявленными нарушениями ООО «Владимиртеплогаз» выписано представление, по результатам которого уже закуплено необходимое количество материала для восстановления изоляции. Также возбуждено дело о нарушении правил устройства тепловых сетей.Напомним, ранее мы писали, что