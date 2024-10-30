47-летнего жителя Владимира задержали сотрудники ФСБ. Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемый

47-летнего жителя Владимира задержали сотрудники ФСБ. Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемый умышленно разместил в нескольких чатах в Телеграм сообщения, призывающие взорвать здания органов государственной власти России. И вот, спустя два года, было возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий получены доказательства, обвиняемый задержан.