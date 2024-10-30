При поступлении у малыша наблюдались низкий уровень кальция в крови, дефицит витамина D и врожденный порок сердца.

В больнице Владимира младенцу, переведенному из родильного дома в отделение патологии новорожденных, диагностирован редкий синдром Ди Джорджи. При поступлении у малыша наблюдались низкий уровень кальция в крови, дефицит витамина D и врожденный порок сердца.Благодаря ранней диагностике и назначенной поддерживающей терапии удалось избежать серьезных осложнений, таких как сердечная недостаточность и судороги. Синдром Ди Джорджи связан с генетическим дефектом и требует симптоматического лечения, так как на данный момент не существует методов, способных привести к полному выздоровлению.Напомним, ранее мы писали, что