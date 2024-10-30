Квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома №189 на Добросельской улице загорелась поздно вечером 29 октября. Пожарных вызвали в 22:08, рассказали в пресс-службе МЧС области. Пламя в 10

Квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома №189 на Добросельской улице загорелась поздно вечером 29 октября. Пожарных вызвали в 22:08, рассказали в пресс-службе МЧС области. Пламя в 10 квадратов возникло из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар относительно небольшой, но из-за него пострадали 2 человека – один взрослый и один мальчик девяти лет. Прибывшие медики диагностировали у