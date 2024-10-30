50 туй и 18 сизо-голубых елей появились в районе Верхнего Красносельского пруда, сообщили в мэрии. Там же посадили одну большую рождественскую ель, которую будут наряжать перед новогодними

50 туй и 18 сизо-голубых елей появились в районе Верхнего Красносельского пруда, сообщили в мэрии. Там же посадили одну большую рождественскую ель, которую будут наряжать перед новогодними праздниками. Жители района давно обращались с просьбами озеленить территорию Красносельских прудов, рассказал депутат Дмитрий Чижов. Деньги на покупку деревьев были выделены на исполнение наказов избирателей. Новые ели и