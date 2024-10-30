Ущерб составил больше 7 млн рублей.

Во Владимирской области прокуратура раскрыла мошенничество в особо крупном размере, связанное с закупками для муниципальных нужд. Юрисконсульт МУП «Водоканал» города Киржача, действуя в своих должностных полномочиях, содействовал заключению более 100 договоров на прокладку водопроводных и канализационных сетей с организацией, где сам являлся руководителем.Цена работ была завышена: стоимость прокладки 1 метра водопроводной сети превышала сметную в 2-6 раз, а канализационной – в 4,5 раза. В итоге муниципальное предприятие понесло убытки свыше 7 миллионов рублей. Зачастую работы по прокладке сетей осуществлялись с использованием ресурсов самого «Водоканала».К тому же с июля 2023 года по май 2024 года «Водоканал» необоснованно перечислил более 1,3 миллиона рублей в качестве арендной платы, несмотря на право бесплатной транспортировки воды. В настоящее время против злоумышленника возбуждено уголовное дело, и расследование находится на контроле прокуратуры.