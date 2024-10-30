Троих жителей Владимирской области задержали сотрудники ФСБ и их коллеги из МВД. Судя по оперативным кадрам, фигурантов скрутили прямо на работе – в пункте отбора на военную службу. Их

Троих жителей Владимирской области задержали сотрудники ФСБ и их коллеги из МВД. Судя по оперативным кадрам, фигурантов скрутили прямо на работе – в пункте отбора на военную службу. Их подозревают в краже 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО. Ирина Волк, официальный представитель МВД России Предварительно установлено, что потерпевшими в результате преступлений стали граждане,