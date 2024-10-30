Злоумышленники, работавшие в пункте отбора на военную службу, похищали сим-карты, предназначенные для выплат.

Во Владимирской области задержаны трое подозреваемых в краже более 11 миллионов рублей с банковских карт военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. По данным следствия, злоумышленники, работавшие в пункте отбора на военную службу, похищали сим-карты, предназначенные для выплат, и использовали их для доступа к счетам военнослужащих.Операция по задержанию прошла при участии сотрудников МВД и ФСБ, во время обыска были изъяты деньги и улики. Расследование продолжается, возбуждено пять уголовных дел. Задержанные находятся под стражей.Напомним, ранее мы писали, что