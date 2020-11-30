В декабре 2020 года нас ожидает коридор затмений (с самого начала декабря), пик которого придется на период с 12-14 декабря. Это время не очень благоприятное во всех смыслах и его необходимо переждать и хорошо отдохнуть, без глобальных дел и грандиозных планов.

В декабре 2020 года нас ожидает коридор затмений (с самого начала декабря), пик которого придется на период с 12-14 декабря. Это время не очень благоприятное во всех смыслах и его необходимо переждать и хорошо отдохнуть, без глобальных дел и грандиозных планов.Этот месяц во многом можно назвать завершающим,люди многое поймут и сделают соответствующие выводы. А что ожидать в декабрекаждому знаку зодиака рассказывает .ОвенПеред Овнами откроются новые двери на пути к давнопоставленным целям. В этом месяце вы сможете добиться того, что давно не могли получить. Гороскоп на декабрь предупреждает: будет трудно, но смотрите на препятствия с оптимизмом и воспринимайте их каквозможность роста, как раз благодаря которому вы и получите желаемое.Наудивление, к личной жизни вы примете ровное отношение. Но это вовсе не означает,что вы охладели или вам надоел партнер. Просто вы выбрали для себя приоритет наданный период жизни, а если вторая половинка категорически не разделяет вашиинтересы, то вам пора сделать соответствующие выводы. В любом случае, звезды настороне Овнов.ТелецГороскоп на декабрь советует Тельцам избавиться от всеголишнего, даже если вы сильно к этому привязаны, именно оно тянет вас вниз.Сбросив балласт, вы обретете крылья и вздохнете полной грудью. Также,прекратите общение с токсичными людьми.Для многих Тельцов долгие поиски второйполовинки увенчаются успехом, вы наконец обретете душевное равновесие и счастьев отношениях. Кстати, во второй половине декабря можете смело планироватьсвадебное торжество, рекомендует гороскоп на месяц.БлизнецыВаше настроение в декабре будет особенно переменчивым, исвязано это в первую очередь с положением планет. Старайтесь контролироватьсвои эмоции, советует гороскоп на декабрь. Первый, кто рискует "попасть подраздачу" – это ваш любимый человек.Во второй половине месяца вашеэмоциональное состояние станет как и прежде стабильным, и вы сможете вернутьсвой авторитет в глазах людей и исправить ошибки. Кстати, декабрь благоприятендля Близнецов в плане построения карьеры, поэтому, в любой непонятной ситуации– работайте.РакРаки в декабре будут охвачены ностальгией, как по прошлымотношениям, так и по делам, которыми вы занимались прежде на протяжении долгихлет. Ваши навыки и умения напомнят о себе и призовут "тряхнуть стариной".Впрочем, это интересная возможность для авантюрных Раков. Может быть, вам стоитсогласиться и поиграть с судьбой? Наверняка вы уже знаете ответ на вопросгороскопа…ЛевДекабрь-месяц благоприятен для Львов в плане обучения и повышенияквалификации. Не жалейте на это времени и средств, новые знания дадутся вамлегко. В декабре вас ожидают новые полезные знакомства, благодаря которым высможете еще больше зарабатывать, – обещает гороскоп на декабрь. Если вы еще несостоите в отношениях, то не спешите их строить, сейчас не лучшее время. Наслаждайтесьсвободой, флиртом и утехами без обязательств.ДеваЭтот месяц принесет Девам массу возможностей, главное, бытьвнимательными и прислушиваться к своей интуиции. Многие люди из окружения будутсоветовать вам как лучше жить, с ними стоит сразу разорвать все связи,поскольку это будет только началом нравоучений. Вам пора завести новых друзей,они принесут в вашу жизнь позитив и оптимизм. Что касается отношений со второйполовинкой, то ваши чувства будут процветать и развиваться, гласит гороскоп надекабрь.ВесыНовая жизнь ожидает Весов в декабре, ваше желание начатьмногое с чистого листа наконец-то возьмет верх. Новая работа или новыеотношения, а может быть и то и другое – решать только вам. И сейчасдействительно пришло время принимать решения самостоятельно и перестать быть ведомыми.Жизненные обстоятельства сподвигнут вас ментально окрепнуть, а близкие людипокажут себя с неожиданных сторон. Гороскоп на декабрь обещает быть полнымсюрпризов!СкорпионДекабрь крайне благоприятен для очищения кармы путемдуховных практик и благотворительности. Вашу постоянную усталость и чувствогруза на душе снимет как рукой, если вы начнете посещать детские дома, приютыдля животных и дома престарелых с различной помощью для нуждающихся. Вы заметностанете счастливее и почувствуете радость к жизни, если станете помогать тем,кому явно труднее вас. Этот месяц на многое откроет вам глаза, ваша жизньсильно поменяется, в лучшую сторону. Кстати, декабрь 2020-го пройдет под вашимзнаком.СтрелецСтрельцы в декабре будут фонтанировать идеями и креативом. Ноне спешите приступать к реализации, это лучше отложить на вторую половинумесяца. А вот первую половину месяца лучше направить в творческое русло, этостанет отдушиной для вас. Гороскоп рекомендует проводить больше времени совторой половинкой во избежание конфликтов.КозерогКозероги в декабре будут непривычно любвеобильны, чемзаставят ревновать своего партнера. Вам захочется разнообразия, и здесь вампридется сделать выбор – испытать новые ощущения или сохранить стабильныеотношения. Ваши метания скажутся и на продуктивности в работе, вам стоитнаучиться разделять личное и рабочее время. Для многих Козерогов месяц пройдетв поисках себя.ВодолейВашим амбициям в декабре можно только позавидовать, ведь боевойнастрой не свойственен Водолеям. Разгонитесь вы как раз к окончанию коридоразатмений, поэтому здесь все по плану. Звезды обещают вам помочь в любыхначинаниях, можете не переживать и не сомневаться в правильности ваших действий.Из-за вашей занятости отношения в семье могут пошатнуться, но это временно и непринесет серьезных хлопот и конфликтов. Гороскоп советует Водолеям наслаждатьсякаждым днем и не упускать возможности.РыбыРыбы на себе узнают все сложности и прелести выхода из зоныкомфорта, ведь раньше вы об этом только слышали. В любом случае, это пойдет вамна пользу, как бы вам не хотелось сопротивляться. От судьбы вам вряд ли удастсяуйти, декабрь принесет в вашу жизнь массу неожиданностей, в том числе – и новуювлюбленность. Эмоции и чувства окрылят вас, одиноким Рыбам пора перестатьбояться отношений – советует гороскоп на декабрь.