В декабре 2020 года нас ожидает коридор затмений (с самого начала декабря), пик которого придется на период с 12-14 декабря. Это время не очень благоприятное во всех смыслах и его необходимо переждать и хорошо отдохнуть, без глобальных дел и грандиозных планов.
В декабре 2020 года нас ожидает коридор затмений (с самого начала декабря), пик которого придется на период с 12-14 декабря. Это время не очень благоприятное во всех смыслах и его необходимо переждать и хорошо отдохнуть, без глобальных дел и грандиозных планов.
Этот месяц во многом можно назвать завершающим,
люди многое поймут и сделают соответствующие выводы. А что ожидать в декабре
каждому знаку зодиака рассказывает .
Овен
Перед Овнами откроются новые двери на пути к давно
поставленным целям. В этом месяце вы сможете добиться того, что давно не могли получить. Гороскоп на декабрь предупреждает: будет трудно, но смотрите на препятствия с оптимизмом и воспринимайте их как
возможность роста, как раз благодаря которому вы и получите желаемое.
На
удивление, к личной жизни вы примете ровное отношение. Но это вовсе не означает,
что вы охладели или вам надоел партнер. Просто вы выбрали для себя приоритет на
данный период жизни, а если вторая половинка категорически не разделяет ваши
интересы, то вам пора сделать соответствующие выводы. В любом случае, звезды на
стороне Овнов.
Телец
Гороскоп на декабрь советует Тельцам избавиться от всего
лишнего, даже если вы сильно к этому привязаны, именно оно тянет вас вниз.
Сбросив балласт, вы обретете крылья и вздохнете полной грудью. Также,
прекратите общение с токсичными людьми.
Для многих Тельцов долгие поиски второй
половинки увенчаются успехом, вы наконец обретете душевное равновесие и счастье
в отношениях. Кстати, во второй половине декабря можете смело планировать
свадебное торжество, рекомендует гороскоп на месяц.
Близнецы
Ваше настроение в декабре будет особенно переменчивым, и
связано это в первую очередь с положением планет. Старайтесь контролировать
свои эмоции, советует гороскоп на декабрь. Первый, кто рискует "попасть под
раздачу" – это ваш любимый человек.
Во второй половине месяца ваше
эмоциональное состояние станет как и прежде стабильным, и вы сможете вернуть
свой авторитет в глазах людей и исправить ошибки. Кстати, декабрь благоприятен
для Близнецов в плане построения карьеры, поэтому, в любой непонятной ситуации
– работайте.
Рак
Раки в декабре будут охвачены ностальгией, как по прошлым
отношениям, так и по делам, которыми вы занимались прежде на протяжении долгих
лет. Ваши навыки и умения напомнят о себе и призовут "тряхнуть стариной".
Впрочем, это интересная возможность для авантюрных Раков. Может быть, вам стоит
согласиться и поиграть с судьбой? Наверняка вы уже знаете ответ на вопрос
гороскопа…
Лев
Декабрь-месяц благоприятен для Львов в плане обучения и повышения
квалификации. Не жалейте на это времени и средств, новые знания дадутся вам
легко. В декабре вас ожидают новые полезные знакомства, благодаря которым вы
сможете еще больше зарабатывать, – обещает гороскоп на декабрь. Если вы еще не
состоите в отношениях, то не спешите их строить, сейчас не лучшее время. Наслаждайтесь
свободой, флиртом и утехами без обязательств.
Дева
Этот месяц принесет Девам массу возможностей, главное, быть
внимательными и прислушиваться к своей интуиции. Многие люди из окружения будут
советовать вам как лучше жить, с ними стоит сразу разорвать все связи,
поскольку это будет только началом нравоучений. Вам пора завести новых друзей,
они принесут в вашу жизнь позитив и оптимизм. Что касается отношений со второй
половинкой, то ваши чувства будут процветать и развиваться, гласит гороскоп на
декабрь.
Весы
Новая жизнь ожидает Весов в декабре, ваше желание начать
многое с чистого листа наконец-то возьмет верх. Новая работа или новые
отношения, а может быть и то и другое – решать только вам. И сейчас
действительно пришло время принимать решения самостоятельно и перестать быть ведомыми.
Жизненные обстоятельства сподвигнут вас ментально окрепнуть, а близкие люди
покажут себя с неожиданных сторон. Гороскоп на декабрь обещает быть полным
сюрпризов!
Скорпион
Декабрь крайне благоприятен для очищения кармы путем
духовных практик и благотворительности. Вашу постоянную усталость и чувство
груза на душе снимет как рукой, если вы начнете посещать детские дома, приюты
для животных и дома престарелых с различной помощью для нуждающихся. Вы заметно
станете счастливее и почувствуете радость к жизни, если станете помогать тем,
кому явно труднее вас. Этот месяц на многое откроет вам глаза, ваша жизнь
сильно поменяется, в лучшую сторону. Кстати, декабрь 2020-го пройдет под вашим
знаком.
Стрелец
Стрельцы в декабре будут фонтанировать идеями и креативом. Но
не спешите приступать к реализации, это лучше отложить на вторую половину
месяца. А вот первую половину месяца лучше направить в творческое русло, это
станет отдушиной для вас. Гороскоп рекомендует проводить больше времени со
второй половинкой во избежание конфликтов.
Козерог
Козероги в декабре будут непривычно любвеобильны, чем
заставят ревновать своего партнера. Вам захочется разнообразия, и здесь вам
придется сделать выбор – испытать новые ощущения или сохранить стабильные
отношения. Ваши метания скажутся и на продуктивности в работе, вам стоит
научиться разделять личное и рабочее время. Для многих Козерогов месяц пройдет
в поисках себя.
Водолей
Вашим амбициям в декабре можно только позавидовать, ведь боевой
настрой не свойственен Водолеям. Разгонитесь вы как раз к окончанию коридора
затмений, поэтому здесь все по плану. Звезды обещают вам помочь в любых
начинаниях, можете не переживать и не сомневаться в правильности ваших действий.
Из-за вашей занятости отношения в семье могут пошатнуться, но это временно и не
принесет серьезных хлопот и конфликтов. Гороскоп советует Водолеям наслаждаться
каждым днем и не упускать возможности.
Рыбы
Рыбы на себе узнают все сложности и прелести выхода из зоны
комфорта, ведь раньше вы об этом только слышали. В любом случае, это пойдет вам
на пользу, как бы вам не хотелось сопротивляться. От судьбы вам вряд ли удастся
уйти, декабрь принесет в вашу жизнь массу неожиданностей, в том числе – и новую
влюбленность. Эмоции и чувства окрылят вас, одиноким Рыбам пора перестать
бояться отношений – советует гороскоп на декабрь.