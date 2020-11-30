Деньги направили на издание рабочих тетрадей для учащихся и их родителей.

75 тысяч на тетради. 12-я муромская школа победила в конкурсе "Православная инициатива" и получила небольшой денежный грант. Как сообщает Муром24, деньги направили на издание рабочих тетрадей для учащихся и их родителей. Над разработкой программы трудилась команда из 30-ти человек. В тетрадях в познавательной форме дети получают ответы на вопросы: что такое духовность, мораль, как поступать родителям в той или иной ситуации? В создании пособия принимала участие Муромская епархия.