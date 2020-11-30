Министр труда и социальной защиты Антон Котяков высказался о мерах поддержки родителей в России. По его словам, со следующего года получение выплат семьям с детьми упростят.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков высказался о мерах поддержки родителей в России. По его словам, со следующего года получение выплат семьям с детьми упростят.Глава ведомства сообщил, что уже в первом полугодии все матери начнут получать информацию о мерах поддержки государства при регистрации рождения ребенка. Антон Котяков отметил, что данные о выплатах семьям с детьми будут приходить в автоматическом режиме.Со второго полугодия в России начнет работать единый центр, сотрудники которого будут персонально консультировать всех родителей. Постепенно все меры социальной поддержки переведут в онлайн-формат. Чтобы получить выплаты, семьям с детьми больше не нужно будет предоставлять справки.Этим летом правительство страны назначило единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до шестнадцати лет в связи с пандемией коронавируса. Родители получали по десять тысяч рублей на каждого ребенка. Заявление на выплаты россияне подавали на сайте госуслуг.На этом помощь родителям может не закончиться. В Госдуме предложили ввести . С инициативой выступил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Бедные россияне могут получить до десяти тысяч рублей.