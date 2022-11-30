В этот день внимательно наблюдали за природными явлениями, поскольку считалось, что сегодня можно...

В этот день внимательно наблюдали за природными явлениями, поскольку считалось, что сегодня можно определить, какой будет погода зимой. «Платон да Роман кажут зиму нам», — существовала присказка. Если погода резко менялась, то в течение зимы ожидался перелом.1 декабря православные верующие чтут память святых мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру во Христа. Верующие молятся им о благополучии для своих близких и о том, чтобы с деньгами в семье не было проблем. Поэтому утром перед началом всякой работы непременно отправлялись в церковь.В этот день крестьяне занимались разными промыслами, приносящими им доход, например, делали игрушки из обожженной глины или деревянную посуду.Чего нельзя делать 1 декабря:- Считается, что в первый день декабря нельзя никому давать в долг, иначе у человека могут начаться большие проблемы с деньгами.- Примета гласит: чтобы из семьи не ушло счастье, в этот день хозяйка дома никому не должна доверять мытье посуды, особенно гостям. Она должна сделать это сама.- Дабы не лишиться здоровья, в эту дату лучше не стричь волосы и ногти.- Не стоит подписывать важные документы и начинать какие-то проекты. Велик риск, что все пойдет не так, как хочется.- Крайне опасно ссориться с кем-то в эту дату. Скорее всего, помириться будет очень сложно.- Нежелательно 1 декабря есть из стеклянной посуды.- Запрещено выбрасывать или дарить игрушки своих детей, иначе вместе с игрушкой можно выбросить удачу ребенка.Народные приметы на 1 декабря 2022 года:В этот день обращали внимание на небо: если вокруг месяца появлялся круг, то ждали сильного мороза.Хорошая погода — весна будет ранней.Сколько раз в течение дня погода переменится — столько будет изменений погоды в течение зимы.Оттепель и юго-западный ветер — к устойчивой снежной погоде.Комар проснулся — к оттепели.Метель — метель будет и на Масленицу.Утром тепло — в начале зимы будут наблюдаться оттепели.Вечером похолодало, метель разгулялась — зима затянется, а весна окажется поздней.Ворона по дороге ходит — потеплеет.Луна в кругу — к снегопаду.Сильный ветер — зима будет снежной.Фото: pxfuel.com/