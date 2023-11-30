Комплекс сможет принимать 1700 человек в сутки.

Комплекс сможет принимать 1700 человек в сутки.Москвичи очень любят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, поэтому развитию данной сферы столичные власти уделяют особое внимание. Так, в Алексеевском районе построят современный ФОК с двумя бассейнами.Работы уже стартовали по адресу: улица Павла Корчагина, владение №7. Об этом рассказал глава столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.По словам чиновника, площадь двухэтажного спортивного объекта составит 6,2 тысячи квадратных метров. Председатель Мосгосстройнадзора подчеркнул, что его ведомство уже получило извещение о начале строительства физкультурно-оздоровительного комплекса."В нем оборудуют два бассейна ‒ 25-метровый взрослый на 10 дорожек и 10-метровый детский, а также зал общефизической подготовки, медицинский блок и буфет", – отметил Игорь Войстратенко.Руководитель профильного комитета добавил, что комплекс сможет принимать 1700 человек в сутки. Посещать ФОК смогут также маломобильные граждане. Для их беспрепятственного и комфортного передвижения организуют все условия как на территории, так и в самом здании. В частности, в бассейнах оборудуют специальные подъемники.Физкультурно-оздоровительный комплекс "Стальной" будет построен в современном стиле. Его фасады украсят темными металлическими панелями с рельефом и плиткой из керамогранита, имитирующей натуральные материалы. Для наружной отделки выбрали белый, графит и терракотовый цвет.На территории здания проведут благоустройство и озеленение, организуют места для отдыха. Кроме того, около спортивного комплекса появится парковка на 25 мест."По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству возводимых объектов массового и профессионального спорта на территории столицы", – добавил Игорь Войстратенко.По словам главы ведомства, строящийся ФАК не станет исключением из правил. Более того, профильный комитет уже составил график проверок – инспекторы Мосгосстройнадзора смогут контролировать ход работ. А специалисты из подведомственных учреждений проведут испытания строительных материалов и конструкций, уточнил чиновник.