В российской столице 28 ноября стартовал глобальный международный форум BRICS+ Fashion Summit.До 2 декабря сразу на нескольких площадках проходят паблик-токи, модные показы, fashion-интенсивы и показы fashion-фильмов. Работает B2B-шоурум, где 120 ведущих российских и зарубежных дизайнеров договариваются о сотрудничестве с байерами.Для участия в самом масштабном событии этого года в модной индустрии в российскую столицу прибыли более 200 делегатов из 60 стран мира. Форум собрал дизайнеров, байеров, журналистов, блогеров и других экспертов индустрии моды из стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика). Также участвуют представители Аргентины, Эфиопии, ОАЭ, Мексики, Саудовской Аравии и других.Основная программа проходит в парке "Зарядье" и в Московском концертном зале "Зарядье". В рамках деловой программы саммита с 28 по 30 ноября ежедневно проходит 10-15 паблик-токов, панельных сессий и дискуссий. Российские и зарубежные спикеры обсуждают актульные события в индустрии моды, предпринимательство и технологии, обмениваются опытом, договариваются о сотрудничестве.Иностранными спикерами в рамках деловой программы стали старший член правления Fashion Design Council of India Парас Байроля Парас, итальянская актриса и бизнесвумен Орнелла Мути, глава совета директоров Китайской ассоциации моды Янг Жиан, актриса и основательница Soulwant Сиена Ли, сооснователь Brazil Immersive Fashion Week Оливия Меркиор, председатель Исламского совета моды и дизайна (ОАЭ) Алиа Кхан и другие.Среди российских участников к обмену опытом присоединились дизайнер и основатель бренда Alena Akhmadullina Алена Ахмадуллина, специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, блогер Алексей Жидковский, журналистка и бывший главный редактор Peopletalk Мадонна Мур и другие.Многие иностранные спикеры выражают благодарность за возможность принять участие в таком глобальном fashion-событии. В первый день BRICS+ Fashion Summit председатель совета директоров Китайской ассоциации моды Янг Жиан поделился своими впечатлениями о приезде в российскую столицу."Для меня большая честь работать сегодня на данном форуме. Я впервые приехал в Россию, в Москву. Мы сюда прилетели и были тронуты, удивлены, когда увидели, сколько модных людей в Москве. Город сам очень красивый, модный, современный, и для меня очень большая честь сюда приехать", – поделился он.Ярким гостем BRICS+ Fashion Summit стала итальянская актриса Орнелла Мути. Она приняла участие в масштабной дискуссии "Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка". Звезда фильмов "Укрощение строптивого" рассказала, что уже около 10 лет с удовольствием носит вещи российского дизайнера Ульяны Сергеенко.При этом символ сексуальности для миллионов людей по всему миру призналась, что в наши дни киноактрисам сложнее стать fashion-иконой. По ее словам, сейчас стало меньше дизайнеров, которые создают наряды специально для актрис.Еще одной площадкой BRICS+ Fashion Summit стала Паркинг Галерея "Зарядье". Уникальное пространство сочетает в себе подземную парковку и место встречи с искусством. Там проходят модные показы, fashion-интенсивы, работает B2B-шоурум. Представлены как московские, так и региональные бреныд из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Волгограда и других городов. B2B-шоурум стал масштабной площадкой для нетворкинга, презентаций коллекций, заключения соглашений между ведущими российскими и зарубежными брендами.Основатель и креативный директор David Tlale Brand (первое место в рейтингах Best Designers of Africa, ЮАР) указал на важность такого взаимодействия между дизайнерами и предпринимателями."Мне кажется, самое важное, поскольку мы на BRICS+ Fashion Summit, конечно, обмениваться опытом, и страны должны продолжать делиться опытом и после этого саммита. Мы должны извлечь все выгоду из этого мероприятия. Когда мы уедем из Москвы, мы будем знать, что на этом саммите завязали новые знакомства, новые связи, и потом уже будем применять искусственный интеллект, технологии и прочее", – сказал спикер.В оставшиеся дни в зале "Ангар" Хлебзавода состоится форум новой модной индустрии Beimopean "Коллективный опыт российской моды-2023". Мероприятие будет состоять из сессий, на которых эксперты fashion-индустрии обсудят тенденции развития моды в 2022 году. В форуме примут участие 50 спикеров-практиков и 1000 других деятелей индустрии. Дизайнеры из Сербии, Бразилии, Индонезии, Египта и ЮАР продолжат модные показы в Паркинг Галерея парка "Зарядья". Полная программа доступна на .Автор: Елена Симонова