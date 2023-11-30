Историческое здание расположено в Архангельском переулке.

Историческое здание расположено в Архангельском переулке.Власти российской столицы очень внимательно относятся к сохранению исторического наследия города. Конечно, Москва – современный многомиллионный мегаполис, однако она может похвастаться многочисленными памятниками, которые привлекают внимание туристов со всего мира.Так, власти города утвердили предмет охраны палат XVII века, расположенных в Замоскворечье по адресу: Архангельский переулок, дом №10, строение №1. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. А его основным архитектурным стилем является эклектика.Эксперты провели сложнейшую работу, чтобы составить очень важный документ – предмет охраны. Соответственно, он необходим для обозначения всех ценных архитектурных элементов, формирующих исторический облик памятника. Они подлежат обязательному сохранению при проведении любых реставрационных работ.О важности проведенных работ высказался руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Он подчеркнул. что мастерство архитектора скрыто в мельчайших деталях, формирующих облик здания. Поэтому необходимо подробно перечислить их."Например, в предмет охраны палат в Архангельском переулке были включены доломитовые ступени и чугунные балясины парадной лестницы, выполненные в виде сплетающихся друг с другом стеблей растения", – добавил Алексей Емельянов.Профилированные потолочные карнизы, лепные розетки, оформление окон, подоконники из натурального камня, щитовой наборный паркет, железные подставы и пилястры и камин также были включены экспертами в предмет охраны палат XVII века.Кстати, историческому зданию уже больше 300 лет. Его подвал и первый этаж были построены из камня, а второй – из дерева. К сожалению, он сгорел во время пожара 1812 года. Однако к 1834-му году второй этаж выстроили заново, но уже из камня.Здание стало доминантой усадебного комплекса. За долгие годы оно сменило нескольких хозяев. В студенческие годы в доме проживал Анатолий Кони, ставший впоследствии одним из самых известных российских юристов. Сейчас там располагаются офисные помещения.