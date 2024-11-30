На эти цели по региональной программе планируется направить более 240 млн руб.

Новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории появятся в регионе по областной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2025 году на эти цели планируется направить более 240 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.По 6 объектам уже подписаны контракты на сумму около 33 млн руб. Конкурсная документация по остальным объектам также размещена на сайте госзакупок. Ожидается, что до конца 2024 года по всем объектам будут заключены контракты с подрядчиками работ.На приобретение и монтаж врачебных амбулаторий будет направлено 80 млн руб.Напомним, установят в Гусь-Хрустальном районе.