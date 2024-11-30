По некоторым нарушениям экологического законодательства возбуждены уголовные дела.

За 10 месяцев 2024 года прокуратура Владимирской области в связи с выявлением нарушениями, внесла свыше 300 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 300 лиц. В суды направлено 45 исковых заявлений, возбуждены и расследуются 4 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Всего на поднадзорной ведомству территории находится около 6,1 тысяч объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.Так, в 2023 году выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников превысили 75, 2 тонн, от передвижных - 54 тонны, в 2022 году эти показатели были меньше: 73 тонны и 42 тонны соответственно.На территории Владимирской области работают 110 очистных сооружений, 325 насосных станций. Кроме того, расположено свыше 5,5 тысяч км водопроводных и 2,8 тысяч км канализационных сетей.Напомним, во Владимирской области вводится