Синнабон – это знаменитая американская булочка с корицей и сладким кремовым сыром. Вот классический рецепт этого лакомства.
Синнабон – это знаменитая американская булочка с корицей и сладким кремовым сыром. Вот классический рецепт этого лакомства.
Синнабон
Ингредиенты
Для теста:
Молоко – 240 мл
Сухие дрожжи – 2 ч.л. (7 г)
Сахар – 70 г
Соль – 1/2 ч.л.
Сливочное масло – 75 г (растопленное)
Яйца – 2 шт.
Мука – 450-500 г
Для начинки:
Сахар коричневый – 140 г
Корица молотая – 2 ст.л.
Мягкое сливочное масло – 50 г
Для глазури:
Кремовый сыр (например, Филадельфия) – 115 г
Сахарная пудра – 170 г
Ванильный экстракт – 1 ч.л.
Молоко или сливки – 2-3 ст.л. (по необходимости)
Приготовление
Подготовка теста:
В теплое молоко добавьте дрожжи и чайную ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались.
Добавьте оставшийся сахар, соль, растопленное сливочное масло и яйца. Перемешайте.
Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Месите 8-10 минут до гладкости.
Поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 60-90 минут, пока оно не удвоится в объеме.
Начинка:
Смешайте коричневый сахар и корицу.
Формовка:
Раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 35x45 см.
Смажьте поверхность мягким сливочным маслом.
Равномерно посыпьте смесью сахара и корицы.
Аккуратно сверните тесто в рулет вдоль длинной стороны.
Разрежьте рулет на куски шириной около 4-5 см.
Выпекание:
Застелите противень пекарской бумагой или смажьте маслом.
Выкладывайте разрезанные рулетики на противень, оставляя между ними расстояние.
Накройте противень полотенцем и оставьте на 30 минут для подъема.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 18-22 минуты до золотисто-коричневого цвета.
Глазурь:
Пока булочки пекутся, приготовьте глазурь. Взбейте кремовый сыр с сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Добавьте молоко или сливки, чтобы добиться нужной консистенции.
Подача:
Полейте готовые теплые булочки глазурью и наслаждайтесь!
Эти булочки особенно хороши, когда они свежие и теплые.
Приятного аппетита!