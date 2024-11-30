Синнабон – это знаменитая американская булочка с корицей и сладким кремовым сыром. Вот классический рецепт этого лакомства.

Синнабон – это знаменитая американская булочка с корицей и сладким кремовым сыром. Вот классический рецепт этого лакомства.СиннабонИнгредиентыДля теста:Молоко – 240 млСухие дрожжи – 2 ч.л. (7 г)Сахар – 70 гСоль – 1/2 ч.л.Сливочное масло – 75 г (растопленное)Яйца – 2 шт.Мука – 450-500 гДля начинки:Сахар коричневый – 140 гКорица молотая – 2 ст.л.Мягкое сливочное масло – 50 гДля глазури:Кремовый сыр (например, Филадельфия) – 115 гСахарная пудра – 170 гВанильный экстракт – 1 ч.л.Молоко или сливки – 2-3 ст.л. (по необходимости)ПриготовлениеПодготовка теста:В теплое молоко добавьте дрожжи и чайную ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались.Добавьте оставшийся сахар, соль, растопленное сливочное масло и яйца. Перемешайте.Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Месите 8-10 минут до гладкости.Поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 60-90 минут, пока оно не удвоится в объеме.Начинка:Смешайте коричневый сахар и корицу.Формовка:Раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 35x45 см.Смажьте поверхность мягким сливочным маслом.Равномерно посыпьте смесью сахара и корицы.Аккуратно сверните тесто в рулет вдоль длинной стороны.Разрежьте рулет на куски шириной около 4-5 см.Выпекание:Застелите противень пекарской бумагой или смажьте маслом.Выкладывайте разрезанные рулетики на противень, оставляя между ними расстояние.Накройте противень полотенцем и оставьте на 30 минут для подъема.Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 18-22 минуты до золотисто-коричневого цвета.Глазурь:Пока булочки пекутся, приготовьте глазурь. Взбейте кремовый сыр с сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Добавьте молоко или сливки, чтобы добиться нужной консистенции.Подача:Полейте готовые теплые булочки глазурью и наслаждайтесь!Эти булочки особенно хороши, когда они свежие и теплые.Приятного аппетита!