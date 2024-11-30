Шашлык – это не просто еда, это настоящий ритуал, объединяющий друзей и семью у мангала. Аромат дымка, сочное мясо, аппетитный хруст корочки – все это создает неповторимую атмосферу праздника. Готовьтесь к незабываемому вкусу и веселью, ведь впереди вас ждет кулинарное чудо!

Шашлык – это не просто еда, это настоящий ритуал, объединяющий друзей и семью у мангала. Аромат дымка, сочное мясо, аппетитный хруст корочки – все это создает неповторимую атмосферу праздника. Готовьтесь к незабываемому вкусу и веселью, ведь впереди вас ждет кулинарное чудо!Классический маринад с луком и уксусомИнгредиенты:Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кгРепчатый лук — 3–4 штукиУксус столовый 9% — 2 столовые ложкиВода — 100 млСоль — 1 чайная ложкаПерец черный молотый — по вкусуЛавровый лист — 2–3 штукиПриготовление:Нарежьте мясо крупными кусками.Лук нарежьте кольцами или полукольцами.В глубокой миске смешайте воду и уксус.Добавьте соль, перец и лавровый лист.Положите мясо и лук в маринад, хорошо перемешайте.Накройте крышкой или пленкой и оставьте мариноваться минимум на 4 часа, желательно на ночь.Маринад на кефиреИнгредиенты:Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кгКефир — 500 млРепчатый лук — 3–4 штукиЧеснок — 3–4 зубчикаСоль — 1 чайная ложкаПерец черный молотый — по вкусуПаприка сладкая — 1 чайная ложкаЗелень (укроп, петрушка) — по вкусуПриготовление:Нарежьте мясо крупными кусками.Лук нарежьте кольцами или полукольцами.Чеснок мелко нарубите или пропустите через пресс.В глубокой миске смешайте кефир, соль, перец, паприку и зелень.Добавьте мясо, лук и чеснок, тщательно перемешайте.Оставьте мариноваться на 4–6 часов или на ночь.Маринад на минеральной водеИнгредиенты:Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кгМинеральная вода газированная — 500 млРепчатый лук — 3–4 штукиЛимон — 1 штукаСоль — 1 чайная ложкаПерец черный молотый — по вкусуСпеции (зира, кориандр, розмарин) — по вкусуПриготовление:Нарежьте мясо крупными кусками.Лук нарежьте кольцами или полукольцами.Выжмите сок лимона.В глубокой миске смешайте минеральную воду, лимонный сок, соль, перец и специи.Добавьте мясо и лук, тщательно перемешайте.Оставьте мариноваться на 2–3 часа.