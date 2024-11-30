Шашлык – это не просто еда, это настоящий ритуал, объединяющий друзей и семью у мангала. Аромат дымка, сочное мясо, аппетитный хруст корочки – все это создает неповторимую атмосферу праздника. Готовьтесь к незабываемому вкусу и веселью, ведь впереди вас ждет кулинарное чудо!
Шашлык – это не просто еда, это настоящий ритуал, объединяющий друзей и семью у мангала. Аромат дымка, сочное мясо, аппетитный хруст корочки – все это создает неповторимую атмосферу праздника. Готовьтесь к незабываемому вкусу и веселью, ведь впереди вас ждет кулинарное чудо!
Классический маринад с луком и уксусом
Ингредиенты:
Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
Репчатый лук — 3–4 штуки
Уксус столовый 9% — 2 столовые ложки
Вода — 100 мл
Соль — 1 чайная ложка
Перец черный молотый — по вкусу
Лавровый лист — 2–3 штуки
Приготовление:
Нарежьте мясо крупными кусками.
Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
В глубокой миске смешайте воду и уксус.
Добавьте соль, перец и лавровый лист.
Положите мясо и лук в маринад, хорошо перемешайте.
Накройте крышкой или пленкой и оставьте мариноваться минимум на 4 часа, желательно на ночь.
Маринад на кефире
Ингредиенты:
Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
Кефир — 500 мл
Репчатый лук — 3–4 штуки
Чеснок — 3–4 зубчика
Соль — 1 чайная ложка
Перец черный молотый — по вкусу
Паприка сладкая — 1 чайная ложка
Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Приготовление:
Нарежьте мясо крупными кусками.
Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
Чеснок мелко нарубите или пропустите через пресс.
В глубокой миске смешайте кефир, соль, перец, паприку и зелень.
Добавьте мясо, лук и чеснок, тщательно перемешайте.
Оставьте мариноваться на 4–6 часов или на ночь.
Маринад на минеральной воде
Ингредиенты:
Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
Минеральная вода газированная — 500 мл
Репчатый лук — 3–4 штуки
Лимон — 1 штука
Соль — 1 чайная ложка
Перец черный молотый — по вкусу
Специи (зира, кориандр, розмарин) — по вкусу
Приготовление:
Нарежьте мясо крупными кусками.
Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
Выжмите сок лимона.
В глубокой миске смешайте минеральную воду, лимонный сок, соль, перец и специи.
Добавьте мясо и лук, тщательно перемешайте.
Оставьте мариноваться на 2–3 часа.