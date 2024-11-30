Прицеп грузового авто загорелся ночью 30 ноября на участке трассы А-108 на участке у деревни Маренкино Александровского района. В 00:40 вызвали пожарных, сообщается в пресс-службе МЧС области.

Прицеп грузового авто загорелся ночью 30 ноября на участке трассы А-108 на участке у деревни Маренкино Александровского района. В 00:40 вызвали пожарных, сообщается в пресс-службе МЧС области. Огонь распространился на 26 квадратов. Никто не погиб и не пострадал. Причина пока неизвестна. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС области