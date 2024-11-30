В двух образовательных учреждениях Киржача обнаружились нарушения организации питания детей. Во-первых, учащихся кормили из посуды со сколами и повреждениями, а во-вторых, в пищеблоках

В двух образовательных учреждениях Киржача обнаружились нарушения организации питания детей. Во-первых, учащихся кормили из посуды со сколами и повреждениями, а во-вторых, в пищеблоках осыпались потолки. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что такие нарушения недопустимы. Поэтому руководители образовательных организаций получили представления. Пока нарушения не устранены. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: прокуратура области