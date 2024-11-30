Владимирцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора.

Вопрос о застревающих на улицах Владимира мусоровозах чиновники и народные избранники обсудили во время выездного совещания на проспекте Строителей в районе домов №№6 и 8. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Проезд мусоровозов к контейнерным площадкам, особенно зимой, осложняет сложившаяся тесная жилая застройка. Помехи работе спецтехники также создают припаркованные автомобили.По мнению участников совещания, один из вариантов решения проблемы, - использование на проблемных участках малогабаритных мусоровозов. Кроме того, для стандартных спецмашин на таких участках можно организовывать отдельный маршрутРегиональный оператор и Госавтоинспекция предлагают ограничивать стоянку автомобилей на проблемных участках улиц, например, с 12.00 до 18.00.Возможен вариант переноса контейнерных площадок в более доступные для мусоровозов места, но здесь есть юридические нюансы, связанные в том числе с соблюдением санитарных норм.Все варианты будут рассмотрены с учётом интересов владимирцев, которые оплачивают услугу по вывозу мусора.Напомним, во Владимирской области за вывозом мусора.