Низкий уровень витамина B12 в организме может быть связан с возникновением таких опасных психических расстройств, как депрессия, тревожность и даже шизофрения, передает . Само это вещество ..

Низкий уровень витамина B12 в организме может быть связан с возникновением таких опасных психических расстройств, как депрессия, тревожность и даже шизофрения, передает "". Само это вещество играет жизненно важную роль в синтезе нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин. Их отсутствие могут привести к возникновению бессонницы, паранойи, тревоге, психоза, суицидальных мыслей.