30 декабря исполняется 57 лет со дня рождения Валентины Легкоступовой.

30 декабря исполняется 57 лет со дня рождения Валентины Легкоступовой.Творческая биография Валентины Легкоступовой была очень насыщенной. Она добилась успеха на сцене, покорила сердца миллионов слушателей и выпустила множество хитов, которые до сих пор помнит и любит публика. Не менее бурно складывалась и личная жизнь артистки.Первую серьезную любовь Валентина Легкоступова встретила еще в студенчестве. Певица вышла за музыканта Игоря Кушнарева, который был на 16 лет старше ее. А в 1991 году у пары родилась дочка Анетта.Несмотря на то, что для Кушнарева этот брак был вторым, он оказался не готов к семейной жизни. Музыкант начал ходить налево, когда певица была еще беременна, а та не смогла закрыть глаза на предательство. В результате союз быстро распался.К счастью, первый неудачный опыт не заставил звезду поставить крест на личной жизни. Через некоторое время она встретила Алексея Григорьева – сына известного пародиста Юрия Григорьева. Мужчина принял дочь певицы от прошлых отношений и стал ее вторым мужем. А в 2001 году в семье случилось прибавление. Легкоступова подарила мужу наследника Матвея.Многим казалось, что супруги живут душа в душу и идеально подходят друг другу. Однако спустя 20 лет брак неожиданно рухнул. Певица говорила, что приняла решение развестись, потому что устала терпеть пагубные привычки мужа и его недовольство детьми.Вскоре после расставания в жизни Валентины Легкоступовой случился новый поворот. Она сошлась с профессиональным яхтсменом Юрием Фирсовым, которого встретила в Крыму. По словам звезды, это была любовь с первого взгляда.В июне 2020 года влюбленные поженились и обвенчались. Несмотря на то, что взрослые дети певицы не одобряли этот союз, она была на седьмом небе от счастья. По крайней мере, именно такое мнение сложилось у ее многочисленных поклонников. Никто даже не подозревал, что идиллия продлится всего два месяца.В августе Легкоступову и Фирсова поместили в наркологическую клинику. Дочь певицы нашла пару в состоянии алкогольного опьянения. А вскоре состояние артиски ухудшилось. Выяснилось, что у нее серьезная закрытая черепно-мозговая травма. Спустя несколько дней, 14 августа, исполнительницы хита "Ягода-малина" не стало. Близкие звезды обвинили Фирсова в трагедии и запретили ему приходить на похороны.