Приближаются новогодние гулянья! Владимирцев ждут выставки, экскурсии, дискотеки, мастер-классы....

Приближаются новогодние гулянья! Владимирцев ждут выставки, экскурсии, дискотеки, мастер-классы. Записывайте понравившееся!Успейте заглянуть в "Старую аптеку". Сегодня там последний в этом году день экскурсий и мастер-классов по изготовлению авторских духов, свечей и восковой пластинки. А с 3 января начнутся костюмированные экскурсии с интерактивом по изготовлению пилюль.Крайнюю экскурсию в году сегодня проводит и соседка аптеки - кузница Бородиных на Георгиевской.Любителей дискотек примерно с часа ночи 1 января ждут сразу в пяти точках города: на Комиссаровском пруду, Соборной площади, в Центральном парке, на площади Победы и в парке "Дружба".Бесплатные экскурсии в областной столице проведет Центр культуры и искусства - 3, 5 и 7 января с полудня.Парк "Добросельский" представит сразу две программы: арт "Битва снеговиков" - 3 января в полдень и "Свет рождественской звезды" - 7 января в это же время.И до 15 января продолжит работу рождественская ярмарка на Георгиевской и Комиссаровском пруду. Там же будут игры и забавы каждый день с полудня с 1 по 8 января.И это далеко не все! Полный список новогодних мероприятий есть на сайте мэрии.