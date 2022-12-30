Во Владимирской области для одарённых старшеклассников открылся лагерь «Зимний Искатель».
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Во Владимирской области для одарённых старшеклассников открылся лагерь «Зимний Искатель».
В Ковровском районе на базе загородного оздоровительного лагеря «Искатель» Ковровского электромеханического завода открылась профильная смена для одарённых старшеклассников Владимирской области «Зимний Искатель». Более 100 ребят будут вместе учиться новому в выбранном ими направлении и знакомиться с будущей профессией – в лагере созданы все условия для полного погружения в практическую работу и командное взаимодействие.
Каждая смена в «Искателе» уникальна и неповторима. В этот раз старшеклассников пригласили в «Библиотеку тайного Ордена книгочеев». Книги – от детских сказок до серьёзных взрослых произведений – оказывают решающее влияние на личность растущего человека, помогают ему стать добрым, справедливым, честным и храбрым. Они подсказывают, как сохранить здоровье, больше радоваться; рассказывают о жизни интересных людей и научных исследованиях.
В путешествии по страницам разных историй ребят сопровождает Владимирский областной педагогический отряд «Родник».
Фото www.pxfuel.com