Во Владимирской области для одарённых старшеклассников открылся лагерь «Зимний Искатель». В...

Во Владимирской области для одарённых старшеклассников открылся лагерь «Зимний Искатель».В Ковровском районе на базе загородного оздоровительного лагеря «Искатель» Ковровского электромеханического завода открылась профильная смена для одарённых старшеклассников Владимирской области «Зимний Искатель». Более 100 ребят будут вместе учиться новому в выбранном ими направлении и знакомиться с будущей профессией – в лагере созданы все условия для полного погружения в практическую работу и командное взаимодействие.Каждая смена в «Искателе» уникальна и неповторима. В этот раз старшеклассников пригласили в «Библиотеку тайного Ордена книгочеев». Книги – от детских сказок до серьёзных взрослых произведений – оказывают решающее влияние на личность растущего человека, помогают ему стать добрым, справедливым, честным и храбрым. Они подсказывают, как сохранить здоровье, больше радоваться; рассказывают о жизни интересных людей и научных исследованиях.В путешествии по страницам разных историй ребят сопровождает Владимирский областной педагогический отряд «Родник».Фото www.pxfuel.com