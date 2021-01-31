В первый день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км свободным стилем.

29 января в шведском Фалуне был дан старт очередному этапу Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В первый день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км свободным стилем. Спортсмен — инструктор МБУ Спортивная школа «Ока», муромлянин Иван Якимушкин завоевал 5 место в гонке с раздельным стартом на 15 км. Первым стал россиянин Александр Большунов (Архангельская область) Он преодолел 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Серебро завоевал норвежец Симен Хегстад Крюгера, бронзу – Ханс Кристер Холунн, также норвежец.Иван Якимушкин родился в 1996 году в Муроме. Здесь же и начал свою спортивную карьеру. Трехкратный чемпион зимней Универсиады-2019. Двухкратный чемпион мира по лыжным гонкам среди юниоров.Подробнее на «Чемпионате»: