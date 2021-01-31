Просьбы сторонников блогера Алексея Навального ввести санкции против граждан России являются государственной изменой, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич. Он считает необходимым принятие в нашей стране аналога американского закона Логана.

Просьбы сторонников блогера Алексея Навального ввести санкции против граждан России являются государственной изменой, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич. Он считает необходимым принятие в нашей стране аналога американского закона Логана.Так называемый Фонд борьбы с Коррупцией (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) призвал руководство США ввести санкции против ряда российских предпринимателей и государственных деятелей. Среди них – министр здравоохранения Михаил Мурашко, сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, глава ВТБ Андрей Костин. Также в списке оказался журналист Владимир Соловьев.Малькевич назвал ситуацию "абсолютно вопиющей". Призывы сторонников Навального – государственная измена, считает член ОП. "Я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана", – приводит его слова .Смысл закона в том, что люди, сотрудничающие с зарубежными государствами для нанесения ущерба своей стране, подлежат уголовному наказанию, объяснил эксперт. По его мнению, ситуация с Навальным подпадает под эту категорию.Принятые в России законы об иностранных агентах общественник считает мягкими и либеральными. "И этим пользуются. У нас электоральный год, соответственно, давление будет усиливаться, идет информационная война совершенно лютого накала", – резюмировал Малькевич.Напомним, что 18 января суд в Химках отправил Навального под арест на 30 суток. Он осужден на условный срок по делу "Ив роше" и обязан являться в контролирующие органы на регистрацию.С января по август 2020 года блогер семь раз проигнорировал это обязательство. А с конца августа не отмечался ни разу. Навального объявили в розыск и задержали 17 января в аэропорту Шереметьево.