В партию вступило ещё 30 человек.

За трое суток во Владимирской области произошло перерождение местного отделения партии пенсионеров за социальную справедливость.28 января бюро президиума «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» ликвидировало владимирскую ячейку и приняло в свои ряды 30 человек. Уже 30 января партийцы избрали новое руководство и контрольно-ревизионные органы.Отделение возглавил бизнесмен Владимир Трошин. Под его «крылом» собралось 30 человек, из которых 20 зарегистрированы в федеральной структуре. На первое заседание пришли 15 соратников Владимира Вячеславовича. Все вопросы повестки приняты единогласно.Члены бывшего правления отсутствовали.