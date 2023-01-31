После вмешательства прокуратуры две жительницы Владимира добились ежемесячного пособия на...

После вмешательства прокуратуры две жительницы Владимира добились ежемесячного пособия на ребенка.Две жительницы областного центра обратились в прокуратуру по факту отказа в получении пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет.После проверки было выяснено, что отказано в получении мер соцподдерджки женщинам неправомерно.Отделение Пенсионного фонда России по Владимирской области, куда женщины обращалась неоднократно, обосновало отказ отсутствием у них трудового дохода.Однако заявительницы имели трудовой доход, задекларированный в установленном порядке в ИФНС России по региону. Декларации о доходе прилагались ими к заявлениям о назначении пособия на детей.В итоге рассмотрения представления от прокуратуры в Пенсионном фонде женщинам назначена ежемесячная денежная выплата на детей и произведен перерасчет, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: Pexels.com