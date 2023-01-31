После вмешательства прокуратуры две жительницы Владимира добились ежемесячного пособия на...
После вмешательства прокуратуры две жительницы Владимира добились ежемесячного пособия на ребенка.
Две жительницы областного центра обратились в прокуратуру по факту отказа в получении пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет.
После проверки было выяснено, что отказано в получении мер соцподдерджки женщинам неправомерно.
Отделение Пенсионного фонда России по Владимирской области, куда женщины обращалась неоднократно, обосновало отказ отсутствием у них трудового дохода.
Однако заявительницы имели трудовой доход, задекларированный в установленном порядке в ИФНС России по региону. Декларации о доходе прилагались ими к заявлениям о назначении пособия на детей.
В итоге рассмотрения представления от прокуратуры в Пенсионном фонде женщинам назначена ежемесячная денежная выплата на детей и произведен перерасчет, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
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