Во Владимире ликвидирован крупный пожар на складе в промзоне. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар...

Во Владимире ликвидирован крупный пожар на складе в промзоне.Сотрудники МЧС ликвидируют пожар склада во Владимире, сообщает телеграм-канал ведомства.31 января в 9.23 поступило сообщение о пожаре на складе в промзоне на улице 16 лет Октября, д. 68а.Прибывшие пожарные увидели сильное задымление на территории склада на площади 600 кв.м.Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар. На месте работают 3 звена газодымозащитной службы, 10 единиц техники, 31 человек, в том числе подразделение пожарной охраны «Точмаш». Погибших и пострадавших нет.В 10.22 пожар локализован, уточненная площадь составила 525 кв.м.Фото: Официальный канал Главного управления МЧС России по Владимирской области