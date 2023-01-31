Советы православным в Афанасьев день.

Советы православным в Афанасьев день.ИсторияВ сегодняшний православный праздник церковь чтит память Афанасия Великого, Архиепископа Александрии. Он считался выдающимся церковным писателем, а также стал одним из родоначальников греческой православной церкви.При жизни он нес православие в массы, боролся с еретиками и язычниками. Пережил немало гонений, но, каждый раз возвращался в Александрию, дабы нести слово Божье.Традиции и приметыВ Афанасьев день всегда стоят суровые морозыСледовало кормить уток и гусей зерном – будут здоровыми.Вьюга к поздней весне, а ясная погода – к ранней.Оттепель – к ненастному неурожайному лету.Белый круг вокруг Луны в сегодняшний церковный праздник – к похолоданию.Что можно делать в Афанасьев деньИзготавливать обереги, читать заговоры на защиту от темных сил.Собираться всей семьей.Что нельзя делать 31 января 2023 годаНе рекомендуется лишний раз выходить на улицу – снаружи сегодня беснуется нечисть.Допивать чужую воду – заберете себе беды этого человека.Запрещено в сегодняшний православный праздник венчаться и справлять свадьбу – молодые вместе долго не проживут.Переезд лучше отложить – на новом месте ждут лишь ссоры и неудачи.Строго запрещается в этот церковный праздник крестить мальчиков – начнутся болезни вплоть до бесплодия.