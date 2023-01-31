Николаева спасают в больнице.

Николаева спасают в больнице.Врачи подтвердили инфаркт у российского певца и композитора Игоря Николаева. Об этом сообщает телеграм-канал "112". Сейчас ему проводят курс интенсивной терапии. Артист круглосуточно находится под наблюдением врачей.Сутки назад Игоря Николаева перевели из подмосковной больницы на карете скорой помощи в столичный кардиоцентр. Пока о его состоянии подробностей не сообщается. Представители певца не выходили на связь с представителями прессы. Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова тоже не дает пока никах комментариев.Напомним, 17 января Игорь Николаев отметил день рождения. Ему исполнилось 63 года. Ничто не предвещало беды, со здоровьем у артиста было все нормально.Правда, в последнее время внешность Игоря Николаева заметно изменилась. Поклонники стали писать в комментариях, что Николаев опух и постарел. Сам певец не отрицал, что с годами ему стало тяжело держать себя в форме.Он пытался сидеть на диетах, не употреблять алкоголь и заниматься физкультурой, но все было тщетно, вес еле держался на одной отметке, а то и рос. Несмотря на занятия теннисом, Николаев получил осложнения на сердце в виде инфаркта.