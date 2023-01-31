Началова спешила жить и любить

Началова спешила жить и любитьНАЧАЛО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ31 января российской певице Юлии Началовой исполнилось бы 42 года. Певица взошла на звездный олимп будучи еще малышкой. Она родилась в семье музыкантов, и первым продюсером и автором ее песен был отец Виктор Началов. Слава пришла к ней после исполнения песен "Дюймовочка", "Учитель", "Герой не моего романа". Впервые девочка взяла микрофон в руки в двухлетнем возрасте, а уже в пять стала участницей программы "Утренняя звезда". Юная певица сразу покорила публику своей лучезарной улыбкой.В 1997-м Юлия Началова спела ставшую хитом песню "Герой не моего романа". После учебы в музыкальном училище Началова поступила в ГИТИС, где тоже добилась высот. Юлия была не только успешной певицей, пела на русском и английском языках, но еще и ведущей, а также актрисой. Она снялась в сериале "Бомба для невесты", "Д’Артаньян и три мушкетера". Любое дело в ее руках спорилось, и во всем она покоряла своей искренностью.МУЖЧИНЫ НАЧАЛОВОЙЛичная жизнь Юлии Началовой была полна неудач. Впервые она вышла замуж за солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского, но после двух лет брака Началова узнала об изменах мужа. Развод сломал артистку в плане здоровья, она похудела на 25 килограммов и заболела анорексией. Врачи уверяли, что Началова никогда не сможет стать матерью, если не прекратит уничтожать себя.В 2005-м году Юлия Началова сошлась с футболистом Евгением Алдониным. В 2006 году пара поженилась, в том же году певица родила от мужа дочь Веру. Однако через пять лет эта семья развалилась.Юлия Началова без ума влюбилась в хоккеиста Александра Фролова. Но и с ним певица долго не прожила и так и не вышла за него замуж.Спустя время в жизни Началовой появился еще один мужчина – судья Вячеслав Кудря. Пара впервые вышла в свет вместе во время церемонии "МУЗ-ТВ 2018. Трансформация".БОЛЕЗНЬПервый тревожный звоночек, говорящий о проблемах со здоровьем у Юлии Началовой, прозвенел в 2012-м, когда она упала без чувств в самолете по пути из Мексики в США. Оказалось, что артистка делала операцию по увеличению груди, после чего у нее возникли проблемы с почками. Вскоре у нее выявили мигрирующую подагру в запущенном виде. Певица лишь иногда снимала приступы острой боли, но болезнь прогрессировала. Клип "Я выбираю" Юлия Началова записывала уже будучи сильно больной.8 марта 2019 года Юлия Началова снова упала в обморок. Тогда ее увезли в больницу на скорой. Оказалось, что незадолго до этого певица натерла ногу. 16 марта артистке сделали операцию, но было уже слишком поздно. Любимой миллионами Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года.ДОЧЬДочь Юлии Началовой Вера Алдонина пошла по стопам матери. Она выросла талантливой девушкой: поет, рисует, танцует и так же как мать покоряет публику своей лучезарной улыбкой и неподдельной искренностью.