Любители запрещенных однополых ласк всем известны.

Любители запрещенных однополых ласк всем известны.Сегодня пропаганда нетрадиционных отношений в нашей богохранимой стране запрещена. Нельзя даже упоминать их в рекламе, книгах, кино и СМИ. Причем запрещены не только демонстрация, но и описание словами. Цель – прекратить в умах граждан и гражданок "формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений".Но так было не всегда. Было время, когда порицаемые сегодня геи и лесбиянки чувствовали себя вольготно даже на эстраде. На волне этого интереса, собственно, и поднялась группа "Тату". Народ был уверен, что ее участницы Лена Катина и Юля Волкова близки не только на сцене. И все ждали, поцелуются ли они в прямом эфире песенном конкурса "Евровидение". Но только сейчас Лена призналась – никаких амурных дел с подругой не имела."Это был образ, мы с Юлей играли роли девушек с нетрадиционной сексуальной ориентацией, – заявила она в эфире "Нового Радио". – Продюсеры Иван Шаповалов с Еленой Кипер, насколько я помню, придумали такую концепцию проекта. Мы получили огромное количество писем от наших фанатов, и до сих пор получаем. Нам писали, что мы буквально спасли им жизнь, потому что об этом не принято было говорить тогда. Люди до самоубийства доходили, но наши песни и мы сами им помогали поверить в себя".По словам Катиной, помимо группы "Тату" на сцене были и другие представители ЛГБТ-сообщества. Она назвала их поименно: "Борис Моисеев, Шура и пародист Александр Песков".