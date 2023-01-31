Актрисе пришлось пережить немало испытаний

Актрисе пришлось пережить немало испытанийСегодня, 31 января, исполняется 67 лет со дня рождения Веры Глаголевой. Последние годы своей жизни артистка мужественно боролась с тяжелой болезнью – раком желудка. При этом о состоянии звезды не догадывались ни поклонники, ни коллеги. Вера Витальевна молчала не только о своем страшном диагнозе, но и о проблемах в личной жизни, которые буквально разрушали ее изнутри.Долгие годы Вера Глаголева считалась одной из самых скрытных знаменитостей. Артистка не любила рассказывать о личном и никогда не жаловалась на любовные неурядицы, хотя таких в ее жизни было немало. Звезда дважды выходила замуж, но в обоих браках ее преследовали измены.С первым супругом, режиссером Родионом Нахапетовым, актрису свел счастливый случай. Постановщик заметил юную девушку в кафе "Мосфильма" и пригласил ее сняться в своей картине "На край света". Вскоре общение Нахапетова и Глаголевой вышло за пределы съемочной площадки и переросло в роман. А затем влюбленные поженились.Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, союз оказался гармоничным. Супруги жили душа в душу, активно строили карьеру и воспитывали двух дочек: Анну и Марию. Однако спустя 15 лет брака идиллия рухнула. Родион Нахапетов уехал работать в Америку, влюбился в дочь русских эмигрантов Наталью Шляпникофф и ушел из семьи. Предательство мужа стало для Глаголевой большим ударом.После развода Вера Витальевна посвятила себя работе и даже не думала о новых отношениях. Все изменилось, когда в ее жизни появился бизнесмен Кирилл Шубский. Актриса очаровалась ухаживаниями миллионера и вышла за него замуж. А в 1993 году у пары родилась дочь Анастасия.К сожалению, в этом браке артистке тоже пришлось столкнуться с изменой. В какой-то момент ее муж закрутил продолжительный роман с гимнасткой Светланой Хоркиной. В этих отношениях у бизнесмена родился внебрачный сын. Глаголева знала о предательстве, но не стала выносить семейную драму на публику. Впрочем, молчание не помогло. Через некоторое время правда все же просочилась в прессу.Измена супруга стала для Веры Витальевны не единственным испытанием. В 2007 году у актрисы диагностировали рак желудка. Знаменитость 10 лет скрывала свой недуг от общественности и стойко выдерживала все трудности, но болезнь оказалась сильнее. 16 августа 2017 года, спустя месяц после свадьбы младшей дочери, артистка ушла из жизни.