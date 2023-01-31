Женщина Гальцева появилась на публике.

Женщина Гальцева появилась на публике.Пару лет назад поклонников знаменитого юмориста шокировала информация о его личной жизни. На протяжении многих лет артист выглядел в глазах публики образцовым семьянином. Больше 30 лет он прожил в браке с актрисой Ириной Ракшиной, но вдруг выяснилось, что с 2010-го в сердце Юрия Гальцева живет не супруга, а ровесница его дочери — актриса Мария Насырова.Пресса тут же стала разгонять эту тему и выставлять комика этаким старым распутником. Некоторые издания даже называли его "двоеженцем" из-за всплывшей информации о том, что, не разведясь с Ириной Ракшиной, он начал жить с молодухой. При этом юную актрису так и не окольцевал.А накануне объявилась еще одна жена Юрий Гальцева, которую он, можно сказать, скрывал годами. Правда, не совсем настоящая. В шоу "Привет, Андрей!" Елена Воробей раскрыла историю, которую она вместе с коллегой не рассказывала публике. Как оказалось, юмористку то и дело принимали за супругу звезды "Аншлага", а однажды во время гастролей их даже поселили в номер для молодоженов – по ошибке, конечно.Удивленная столь интересным приемом артистка сразу попросила предоставить два отдельных люкса, а работница гостиницы решила, что "супруги" повздорили."Женщина шепчет мне: "Что, поругались?" Мы 19 лет с Юрой в браке, получается", – с иронией сказала Елена Воробей.