Певица высказалась через два года

Певица высказалась через два годаВсе помнят про конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал в YouTube-шоу. Тогда Народная артистка в категоричной форме выразила мнение, что популярная блогерша не умеет петь и поставила ей на вид отсутствие музыкального образования. Валя попросила маститую артистку быть менее строгой к молодому поколению, но понимания не нашла.В подкасте "Неформат" на Первом канале, спустя практически два года после конфликта, произошла встреча двух популярных артисток. Лариса Долина и Валя Карнавал вместе спели "Погоду в доме" и новую версию "Психушки", исполнили совместный танец для соцсетей и пришли к разрешению собственного спора."Мне стыдно, что мои поклонники обрушили столь негатива на Ларису Александровну после нашей прошлой встречи. Хотя и я тогда получила достаточно от взрослой аудитории", – заявила Валя Карнавал."Значит, мы квиты, – рада Лариса Долина. – А тогда не было никакой ссоры, был просто разговор. Валя была не согласна с тем, что я говорю, но она имела право на это. И у меня есть право на то, чтобы отстаивать свою точку зрения".