Народные приметы на 1 февраля 2023 года: какую одежду нельзя надевать в Макарьев день? 1 февраля...

Народные приметы на 1 февраля 2023 года: какую одежду нельзя надевать в Макарьев день?1 февраля 2023 года православная церковь отмечает память преподобного Макария Великого, отшельника, христианского святого, автора духовных бесед и молитв. В народе его называют Макарьев день.Наши предки верили – самое главное, что нельзя делать 1 февраля в Макарьев день, – это надевать одежду черного траурного цвета.Эта примета появилась потому, что святой Макар был вестником приближающейся весны, которую нужно встретить весело и радостно.На Руси по этому дню судили о весне. Если стояла ясная погода, то считалось, что скоро придет тепло. А вот если в этот день была метель — ее же следовало ожидать на Масленицу. Помимо этого, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет благоприятным.В этот день женщины настаивали на целебных травах чай. Отваром трав поили вечером всю семью. В состав чая обязательно входили: душица; зверобой; иван-чай; плоды шиповника.Чего нельзя делать 1 февраля 2023 года:Не рекомендуется 1 февраля много работать, брать на себя подработку по своей инициативе.Нельзя заниматься рукоделием, шить, вязать, вышивать. Рукодельница только время и нитки переведет да неприятности притянет к себе и своим близким.Запрещено стирать вещи ребенка, иначе его могут сглазить.Нельзя стричь волосы. Особенно детям. Вместе с остриженными волосами уйдут счастье и удача.Нельзя сквернословить, браниться, грубить, ругаться — к болезням зубов.Не рекомендуется впускать в дом незнакомцев.Народные приметы на 1 февраля 2023 года:Стоит ясный день — весна будет ранней.Метель — такая погода будет и на Масленицу.Холодный день — лето будет теплым и плодородным.Сильный мороз — лето будет жарким.Теплый день — первая половина лета будет дождливой.Много звезд на чистом небе — зима затянется.Вокруг солнца видны круги — к метели.https://www.pxfuel.com