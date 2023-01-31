Народные приметы на 1 февраля 2023 года: какую одежду нельзя надевать в Макарьев день?
1 февраля...
Народные приметы на 1 февраля 2023 года: какую одежду нельзя надевать в Макарьев день?
1 февраля 2023 года православная церковь отмечает память преподобного Макария Великого, отшельника, христианского святого, автора духовных бесед и молитв. В народе его называют Макарьев день.
Наши предки верили – самое главное, что нельзя делать 1 февраля в Макарьев день, – это надевать одежду черного траурного цвета.
Эта примета появилась потому, что святой Макар был вестником приближающейся весны, которую нужно встретить весело и радостно.
На Руси по этому дню судили о весне. Если стояла ясная погода, то считалось, что скоро придет тепло. А вот если в этот день была метель — ее же следовало ожидать на Масленицу. Помимо этого, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет благоприятным.
В этот день женщины настаивали на целебных травах чай. Отваром трав поили вечером всю семью. В состав чая обязательно входили: душица; зверобой; иван-чай; плоды шиповника.
Чего нельзя делать 1 февраля 2023 года:
Не рекомендуется 1 февраля много работать, брать на себя подработку по своей инициативе.
Нельзя заниматься рукоделием, шить, вязать, вышивать. Рукодельница только время и нитки переведет да неприятности притянет к себе и своим близким.
Запрещено стирать вещи ребенка, иначе его могут сглазить.
Нельзя стричь волосы. Особенно детям. Вместе с остриженными волосами уйдут счастье и удача.
Нельзя сквернословить, браниться, грубить, ругаться — к болезням зубов.
Не рекомендуется впускать в дом незнакомцев.
Народные приметы на 1 февраля 2023 года:
Стоит ясный день — весна будет ранней.
Метель — такая погода будет и на Масленицу.
Холодный день — лето будет теплым и плодородным.
Сильный мороз — лето будет жарким.
Теплый день — первая половина лета будет дождливой.
Много звезд на чистом небе — зима затянется.
Вокруг солнца видны круги — к метели.
https://www.pxfuel.com