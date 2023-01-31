Сила – в правде!

Сила – в правде!Любовь Казарновская уже тридцать лет замужем за австрийским продюсером хорватского происхождения Робертом Росциком. Но оперная дива обожает Россию. И желает ей только победы в текущей непростой ситуации."Россия всегда была и будет духовным центром мира, ее сердцем, – убеждена певица. – Так сказано в величайших книг учителей, которые приходили на Землю, – уверяет артистка. – И именно Россия может поменять сегодня вектор истории".Певица возмущается, когда сегодня про Россию многие говорят, что это-де такой "центр зла". "Ничего подобного! Россия первая подняла голову и восстала против этого зла. А поможет с ним справиться соборность и общинность, которые нам были заповеданы", – пояснила дива."Пусть на Украине про Россию говорят, что мы враги, но это так. Какие мы враги?! Мы все связаны одной нитью, – убеждена певица. – Есть русские со знаком "минус" и есть украинцы со знаком "минус". А есть люди с обеих сторон с таким громадным плюсом, которые все понимают и знают, кто все это подготовил, решив проводить такие ломки и эксперименты над человечеством".По мнению Казарновской, победа близка. "Уже видны проблески света!" – радуется она.Напомним, что ранее подобную уверенность выразила Народная артистка Украины Таисия Повалий. "Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни, – заявила она. – И в том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь – вижу. У меня появилась надежда. Владимир Путин для меня – этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую".