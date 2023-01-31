Театр вместо тысячи психологов.

Театр вместо тысячи психологов.В репертуаре Башкирского театра драмы почетное место с 2010 года занимает постановка "Необычная история в обычной деревне". Ихотя частые гости культурного учреждения уже выучили пьесу на зубок, а туристы в Уфе увиливаютот посещения спектакля на незнакомом языке, зал всегда полон. Публика неостается равнодушной с первых минут лирической комедии до финального поклона.Классический театр начинается с вешалки, ну а здесь — с а?малы. Уже в гардеробе приходит возможность приобщиться к национальнойсреде Башкортостана и выучить несколько незнакомых слов.Настоящее везение — попасть в фойе театра, где живая музыка играетеще до начала спектакля. В предвкушении заявленной постановки можно услышатьшедевры классики и современные композиции.Ну а затем пора приобрести печатныйпутеводитель по спектаклю — театральную программку. Для тех, кто не владеетбашкирским языком и решил отказаться от синхронного перевода, это вещьнезаменима. Иначе, разгадывая сюжет "Необычной истории в обычной деревне", придется полагаться на интуицию."Хыялый", то есть мечтатель — такзвучит название пьесы театра в оригинале. Речь идет о главном герое: деревенскийстарик Гиззат влюбляется в молодую девушку Йондоз, которая внезапно поселяетсярядом. Это обстоятельство осложняется тем, что Гиззат женат на старушке Шарифеи одержим безумной мечтой, которую обесценивают все вокруг.Как только занавес открывается, и без словстановится понятно, что Шарифа пилит Гиззата и отравляет его жизнь вечнымипридирками. Ломающая супругу крылья женщина — хуже горькой редьки, а перваявстречная веселая и заботливая особа становится как глоток свежего воздуха в удушливойгазовой камере.Такаявот "Необычная история в обычной деревне" с неотъемлемой долейжитейского юмора показывает вполне себе обычную историю едва ли не каждойроссийской семьи. Башкирский театр драмы как бы намекает на причину массовыхразводов в обществе. В игровой форме зрителей учат верить в мечты, окружатьблизких любовью, отделяя зерна от плевел.