Костомаров до сих пор в больнице на ИВЛ.

Костомаров до сих пор в больнице на ИВЛ.10 января олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. Фигурист все новогодние праздники чувствовал себя неважно, но при этом продолжал самоотверженно работать и выступать на открытом воздухе. В реанимации его подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО, что говорило о плачевном состоянии спортсмена.Потом у Костомарова в легких развился сепсис, что реально угрожало его жизни. Россияне молились за спасение кумира. Недавно в Сети появились новости о том, что фигуриста хотят отключить от ИВЛ, но судя по всему, сделать это окончательно пока не удалось, поэтому он до сих пор не дышит самостоятельно.Отец Романа Костомарова вышел на связь и сообщил о печальном состоянии сына. Хоть оно и стабильное, но спортсмен очень тоскует по дому, так как сейчас он от него отрезан. Сам отец пока не видел сына, рядом с ним находится супруга Оксана, сообщает ."Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось", – рассказал отец Костомарова.Пока речи о выписке 45-летнего фигуриста не идет. Впереди у него длительный период восстановления.