Серебряные волонтеры из Владимирской области вяжут теплые вещи для бойцов. Волонтёры «Единой...

"Серебряные" волонтеры из Владимирской области вяжут теплые вещи для бойцов.Волонтёры «Единой России» из Владимирской области отправят шерстяные вещи для бойцов - участников СВО в рамках партийной акции «Тепло для героя». Слово - Ольге Яцык.- Потеряв в снегах его из виду, пусть она поет еще и ждет. Генерал упрям. Он до Мадрида все равно когда-нибудь придет.«Серебряный» волонтер Людмила Николаева читает стихи Константина Симонова о войне и разлуке. Уже пять лет женщина оказывает посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Сейчас это вязание носков. Шутит: «серебряное» волонтерство - это состояние души.Людмила Николаева, "серебряный" волонтер "Единой России":- Мы дети послевоенные, в основном. Дети победителей. У нас желание помогать другим людям. Мы вяжем носки, чтобы часть тепла своей души передать через наши изделия. Чтобы человек, солдат, надев эти носки, чувствовал тепло родного дома, тепло рук своей матери.Лидия Иващенко напротив, волонтерством занялась недавно. Но погрузилась с головой. Уверена: главное - приносить пользу людям.Лидия Иващенко, «серебряный» волонтер «Единой России»:- Я как мать переживаю за наших ребят. Желаю, чтобы они вернулись поскорее. Вот и все.И это уже не первая помощь от «серебряных» волонтеров для владимирских солдат в зоне специальной военной операции. Подарки для наших бойцов отправили накануне Нового года.Ольга Хохлова, сенатор РФ:- В рамках партийного проекта «Старшее поколение» мы проводим акцию «Тепло для героя». Все мы понимаем, что сегодня очень серьезная обстановка. Наши ребята находятся на границах нашей Родины. Защищают нашу Родину. И сегодня они оказались вдали от своих родных, близких и друзей. И конечно же, сегодня им не хватает нашего тепла.Акция «Тепло для героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества, продлится до 23 февраля. Внести свой вклад может любой желающий. Теплые вещи для владимирских бойцов можно принести в местные отделения или общественные приемные «Единой России».Ольга Яцык. «Вести-Владимир»