Смотрите Вести в 14.30: как мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря оживил фрески?
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Смотрите "Вести" в 14.30: как мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря "оживил" фрески?
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Общественники и архитекторы опасаются, что железнодорожный вокзал после реконструкции перестанет быть частью советской архитектуры. Что в проекте?
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И как мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря "оживил" фрески?