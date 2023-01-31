Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро готов на 60%.
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро готов на 60%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В состав этого участка входят три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".
"На платформе станции "Яхромская" начинаются архитектурно-отделочные работы – идет подготовка к монтажу декоративных панелей на путевых стенах и облицовке пола. Основными цветами станции станут красный и белый. В двух вестибюлях продолжаются монолитные работы, началось сооружение первого подземного пешеходного перехода к ним", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Станция "Лианозово" будет находиться у пересечения Дмитровского шоссе и путей Савеловского направления Московской железной дороги. Бочкарев добавил, что основные конструкции были выполнены в полном объеме. В данный момент проводится монтаж систем вентиляции, отопления и водоснабжения, а также начались отделочные работы. Станция будет выполнена в темно-сером и бежевом цветах.
Третья станция участка – "Физтех" – будет расположена в Северном, около бульвара Академика Ландау. По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, в настоящий момент там подходят к концу земляные работы, специалисты выполняют гидроизоляцию и устраивают основные конструкции. Кроме того, на месте занимаются железобетонными конструкциями оборотных тупиков и камерами съездов за станцией.
Так как "Физтех" является конечной станцией, тупики здесь будут использоваться для оборота и отстоя подвижного состава.
Новый участок салатовой линии позволит улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Лианозово, Восточное Дегунино и Бескудниковский, а также поселка Северного, жители которого смогут экономить на дороге до 20 минут.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство автомобильного моста через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ завершено на 80%. В данный момент на месте строительства специалисты поэтапно опускают пролетное строение моста в проектное положение на постоянные опорные части.
Между тем подпорные стены и семь из девяти опор уже готовы. По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, строительная часть завершится к началу лета.