Игорь Николаев якобы находится в больнице уже сутки.

Игорь Николаев якобы находится в больнице уже сутки.Тревожная новость об Игоре Николаеве заставила поклонников переживать. По данным ряда СМИ, накануне музыканта госпитализировали в московский кардиоцентр с подозрением на инфаркт. Вскоре врачи подтвердили диагноз. Сейчас артисту проводят курс интенсивной терапии, сообщают авторитетные издания.Больше никаких подробностей о состоянии 63-летней знаменитости неизвестно. Поэтому экспертам пока сложно сказать, каковы шансы Николаева на выздоровление. Однако врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова попыталась дать некую оценку случившемуся. По ее словам, именно у мужчин зачастую выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы.Терапевт и кардиолог Алексей Жито в беседе с отметил: "Чем больше площадь повреждения миокарда, тем больше вероятность летального исхода". Мол, инфаркт – это одна из самых распространенных причин смерти. Поэтому профилактика проблем с сердечно-сосудистой системой крайне важна.Насколько быстро можно восстановиться после инфаркта, зависит от процента поражения миокарда. Среди последствий коварной болезни – аритмия, острая сердечная недостаточность, пневмония, эрозии и язвы в области желудка или кишечника, перикардит.Кстати, сам Игорь Николаев уже вышел на связь с журналистами и рассказал о своем состоянии. В беседе с "" артист сказал, что чувствует себя хорошо.